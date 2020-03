Coronavirus: Bankitalia, ecco la Raccomandazione su distribuzione di dividendi delle banche italiane

- La Banca d'Italia osserva, in una nota, che "il Paese è impegnato in uno sforzo collettivo senza precedenti nel contenere la diffusione del coronavirus, con importanti limitazioni a tutto il sistema economico e produttivo italiano. Nell’attuale situazione di emergenza la Banca d’Italia, accogliendo l’invito della Banca centrale europea, estende alle banche meno significative sottoposte alla sua supervisione diretta la Raccomandazione indirizzata in data odierna dalla Bce alle banche significative. La Raccomandazione - prosegue la nota - ha l’obiettivo di destinare gli utili al rafforzamento dei mezzi propri, e di mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le perdite che si materializzeranno a causa dell’emergenza sanitaria e per poter continuare a sostenere l’economia. Questa Raccomandazione rafforza la decisione, annunciata dal Meccanismo di vigilanza unico (Ssm) per le banche significative fatta propria dalla Banca d’Italia lo scorso venerdì per le banche meno significative di permettere agli intermediari di operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo Srep (Pillar 2 Guidance - P2G), del buffer di Conservazione del capitale (Ccb) e del Coefficiente di copertura della liquidità (Lcr)". (segue) (Com)