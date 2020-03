Coronavirus: Bankitalia, ecco la Raccomandazione su distribuzione di dividendi delle banche italiane (2)

- La Banca d’Italia, continua la nota, "raccomanda quindi a tutte le banche e gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione che almeno fino al 1° ottobre 2020: non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020; si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti. Le banche e i gruppi bancari che non ritengano di conformarsi alla presente raccomandazione sono tenuti a contattare immediatamente la Banca d’Italia per spiegare le loro motivazioni. Analogamente alle politiche di distribuzione dei dividendi - spiega Bankitalia - anche le politiche relative alla remunerazione variabile possono avere un impatto significativo sulla base patrimoniale delle banche. La Banca d’Italia richiede agli intermediari di adottare un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione. In linea con quanto previsto dalla Bce, questo Istituto continuerà a monitorare la situazione economica e valuterà l'opportunità di un'ulteriore sospensione dei dividendi dopo il 1° ottobre 2020". (Com)