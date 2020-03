Usa: Trump invoca il Defence Production Act e obbliga Gm a produrre ventilatori

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto a General Motors di fabbricare ventilatori per aiutare a gestire l'ondata di pazienti affetti da coronavirus, invocando il Defence Production Act, una legge approvata dal Congresso Usa nel 1950 nel corso della guerra di Corea: permette al presidente di chiedere la riconversione delle fabbriche per motivi di sicurezza nazionale. Trump ha annunciato di aver firmato un memorandum presidenziale che richiede alla società automobilistica di "accettare, eseguire e dare la priorità" ai contratti del governo federale per la produzione delle attrezzature mediche: il presidente lo ha fatto poco prima di firmare un pacchetto di stimoli da 2.000 miliardi per aiutare a sostenere l'economia durante la crisi. “Le nostre trattative con Gm in merito alla sua capacità di fornire ventilatori sono state produttive, ma la nostra lotta contro il virus è troppo urgente per consentire che il processo di contrattazione continui a seguire il suo corso normale”, ha dichiarato Trump in una nota . “Gm stava perdendo tempo. L'azione di oggi contribuirà a garantire la rapida produzione di ventilatori che salveranno vite americane”.(Nys)