Marocco: approvato contributo per le famiglie senza reddito a casua del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia, delle finanze e della riforma dell'amministrazione del Marocco ha annunciato l'avvio di un'operazione di sostegno per le famiglie colpite dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato per combattere la diffusione della nuova pandemia da coronavirus. "Il Comitato economico di vigilanza di Rabat si è concentrato sulle misure di sostegno per il settore informale direttamente interessato dalla quarantena obbligatoria. A causa della complessità e della portata del problema, è stato deciso di affrontarlo in due fasi", ha affermato il ministero in una nota. Nel primo caso, le famiglie che beneficiano del piano di assistenza medica (RAMED) che operano nel settore informale e che non hanno più un reddito a causa della quarantena possono beneficiare di un sussidio di sussistenza che sarà erogato dal Fondo speciale per la gestione di Covid-19, creato dal re Mohammed VI. Questo aiuto è distribuito in base alla grandezza del nucleo familiare, ha aggiunto il ministero. La distribuzione dell'assistenza finanziaria verrà effettuata gradualmente a partire da lunedì 6 aprile, al fine di rispettare le misure preventive dettate dalla pandemia. (Res)