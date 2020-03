Usa: Trump firma il pacchetto di aiuti da 2.000 miliardi di dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato una legge da 2.000 miliardi di dollari che il governo e il Congresso sperano possa mitigare alcune delle conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus. La firma di Trump è arrivata poche ore dopo che la Camera degli Usa ha approvato la misura con un voto a meno di 48 ore dopo la sua approvazione unanime da parte del Senato. “Voglio ringraziare democratici e repubblicani per essersi uniti e aver messo l'America al primo posto”, ha detto Trump. Ora, la Casa Bianca, il dipartimento del Tesoro, la Small Business Administration e altre agenzie devono affrettarsi a cercare di iniettare nell'economia il denaro come previsto dalla nuova legge. Il pacchetto autorizza il ministero del Tesoro a inviare pagamenti da 1.200 dollari a milioni di lavoratori statunitensi e crea programmi per erogare quasi 1.000 miliardi in prestiti commerciali e garanzie a milioni di grandi e piccole aziende in tutta l'economia Usa.(Nys)