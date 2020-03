Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (5)

- Ad alcuni giorni di distanza, oggi, i governatori degli stati brasiliani di Mato Grosso, Rondonia e Santa Catarina hanno disposto la riapertura di tutte le attività economiche e la ripresa del trasporto pubblico sul territorio, chiuse con l'eccezione dei servizi considerati essenziali la scorsa settimana per tentare di contenere la diffusione del coronavirus. I governatori hanno mantenuto la sola raccomandazione di isolamento domiciliare per gli anziani e i gruppi a rischio, come le persone con malattie croniche. La disposizione che prevede la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali resta attiva in 24 stati, nelle città di San Paolo e Rio de Janeiro (dove da oggi il sindaco ha autorizzato la sola riapertura delle ferramenta) e in tutte le altre capitali del paese. (segue) (Brb)