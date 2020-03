Coronavirus: i sindaci Brasiliani pronti a denunciare Bolsonaro per misure troppo blande (8)

- Sul versante economico, invece, dopo aver sostenuto che la principale risposta economica alla crisi nata per il diffondersi del coronavirus sarebbe dovuta essere l'avanzamento delle riforme strutturali, il governo Bolsonaro ha iniziato ad adottare una vasta gamma di misure economiche, fiscali e tributarie per far fronte all'impatto della pandemia sull'economia brasiliana. Per facilitare l'adozione di misure straordinarie, il governo ha chiesto e ottenuto dal parlamento il riconoscimento dello stato di calamità pubblica, che lo esenta dal rispettare i vincoli di bilancio imposti dalla legge di stabilità dello scorso anno. (segue) (Brb)