Coronavirus: Berlusconi, siamo in guerra e in guerra ci si stringe intorno a chi governa

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha ribadito la disponibilità di FI ad una collaborazione istituzionale, non politica, con l'esecutivo per fronteggiare le conseguenze del Covid-19. "Siamo in guerra - ha dichiarato l'ex premier a "Stasera Italia", su Rete4 - ed in guerra ci si stringe intorno a chi è chiamato a governare. Altra cosa è il giudizio politico sul governo, che resta immutato". (Rin)