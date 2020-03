Quirinale: per errore una versione discorso di Mattarella con fuori onda, "non vado dal barbiere neanch'io"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla piattaforma Youtube del Quirinale, per un errore tecnico mai capitato, è stato messo in rete il messaggio al Paese del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, senza ripulirlo dai "fuori onda" delle prove. Una nota ha poi spiegato che "per un errore di trasmissione l’ufficio stampa del Quirinale ha inviato ai media un file sbagliato contenente alcuni fuori onda. Ce ne scusiamo con gli operatori dei media e i telespettatori". In quella versione del video, il Presidente si ferma metà discorso ("Oh Signore, non riesco a leggere") e richiama bonariamente il suo amico e portavoce ("Giovanni per piacere però scegli una posizione, perché se ti muovi io ti seguo e mi distraggo") e, all'invito della regia di sistemarsi i capelli, risponde: "Eh, non vado dal barbiere neanch'io...". (Rin)