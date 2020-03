Coronavirus: Berlusconi, occorre un grande piano infrastrutture e uno shock fiscale

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per contrastare le conseguenze economiche del Covid-19, "la prima cosa da fare è evitare che le aziende chiudano. E' necessario - ha osservato l'ex premier a "Stasera Italia", su Rete4 - che lo Stato si affidi alle banche per la garanzia dei debiti delle imprese. Occorre, poi, mettere mano ad un grande piano di infrastrutture, e sarà infine indispensabile uno shock fiscale, con un forte abbassamento della pressione tributaria, magari con una Flat tax al 15 per cento per tutti". (Rin)