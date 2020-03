Coronavirus: Fico, condivido le parole del capo dello Stato, Europa ha davanti a sé sfida decisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, si unisce "al pensiero rivolto dal presidente Mattarella a chi ha perso la vita a causa di questa epidemia e ai loro cari. E ancora un grazie di cuore a tutti coloro che sono in prima linea in questi giorni nel fronteggiare questa emergenza. Condivido poi le parole del capo dello Stato. L'Europa - continua la terza carica dello Stato su Facebook - ha davanti a sé una sfida decisiva che deve saper raccogliere, senza timori, e con la consapevolezza che dovrà avere un ruolo fondamentale nella gestione di questa emergenza e per il suo superamento. La solidarietà fa parte dei valori dell'Unione ma è anche nel comune interesse. È un momento cruciale per l’Europa, il più delicato della sua storia recente. Voglio quindi ribadire - segnala Fico - un messaggio espresso dal capo dello Stato: è necessario rispettare le regole per far sì che l’emergenza duri il meno possibile. Ciascuno di noi ha una responsabilità nei confronti della comunità. E la stessa responsabilità hanno le istituzioni: nel sostenere al massimo non solo chi è in prima fila a gestire l’emergenza, ma anche i soggetti più deboli e fragili della nostra comunità. Questi ultimi vanno aiutati subito". (segue) (Rin)