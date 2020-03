Coronavirus: D'Incà, parole conforto Papa e messaggio Mattarella ci chiamano a coraggio e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, "nel giorno più buio per l’Italia dall’inizio di questa pandemia, le parole di conforto e la benedizione del Pontefice unite al messaggio di ringraziamento del presidente Mattarella per il senso civico degli italiani ci chiamano al coraggio e alla coesione. Insieme - conclude l'esponente dell'esecutivo su Twitter - ce la faremo". (Rin)