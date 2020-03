Coronavirus: Carfagna (FI), Mattarella traccia strada giusta, seguiamola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, "il presidente Mattarella, come sempre, indica la strada giusta da seguire: l'Unione europea deve necessariamente essere solidale e coesa, maggioranza e opposizione devono collaborare per affrontare l'emergenza Covid-19 - continua la parlamentare su Twitter - e per dare risposte efficaci agli italiani su futuro, sanità ed economia".(Rin)