Coronavirus: Crimi, grazie Mattarella, Europa superi i vecchi schemi

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, ringrazia "il presidente Mattarella per la vicinanza alle vittime, ai familiari e a chi lotta in prima linea. Le sue parole sulla necessità di un'Europa che superi i vecchi schemi, che adotti nuove ed indispensabili iniziative comuni, indicano la via: nessuno - conclude il viceministro all'Interno su Twitter - deve rimanere indietro". (Rin)