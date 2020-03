Coronavirus: Casellati, condivido appieno parole Mattarella, tutti insieme sapremo superare ogni difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, condivide "appieno le parole del presidente Mattarella che esprimono la vicinanza dello Stato a tutti gli italiani e in maniera particolare a coloro che, in questa gravissima emergenza, sono stati colpiti più duramente per la perdita dei propri cari. Il loro dolore è il dolore di tutta la nazione. Mi unisco - aggiunge la seconda carica dello Stato - ai ringraziamenti del capo dello Stato ai medici, agli infermieri, agli scienziati, ai farmacisti, alle forze dell’ordine, alle Forze armate, ai volontari e a tutti coloro che forniscono servizi e attività essenziali; donne e uomini in prima linea tutti i giorni con un lavoro instancabile per portarci fuori dall’emergenza. Il loro impegno è la più bella espressione dello spirito, della generosità, dell’energia vitale del nostro Paese. Bene ha fatto il presidente Mattarella a ricordare che l’Italia in questo grave momento sta facendo la sua parte per il sostegno alla vita sociale ed economica, ma forte e condivisibile è anche l’appello all’Europa ad investire sulla nostra ripresa, varando le necessarie misure di sostegno di carattere economico-finanziario e fiscale. E' certo - conclude Casellati - come sottolinea il presidente della Repubblica, che tutti insieme, ciascuno secondo le proprie competenze, con la propria responsabilità, sapremo affrontare e superare con coraggio ogni difficoltà, anche la più drammatica, capaci come siamo e siamo sempre stati noi italiani". (Com)