Coronavirus: Gelmini (FI), Mattarella richiama Ue a sue responsabilità, basta egoismi

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, definisce "condivisibile" il messaggio del presidente della Repubblica in merito al Covid-19. Un messaggio che secondo la parlamentare "consegna al Paese la portata drammatica dei giorni che stiamo vivendo. Servono unità e coesione per superare una crisi, sanitaria ed economica, difficilissima, e serviranno ancora rigore e scrupolo nel rispetto delle restrizioni per uscirne il prima possibile. Il capo dello Stato richiama l'Europa alle sue responsabilità: serve un'azione comune dell'Unione europea, serve subito, vanno superati i vecchi schemi. Gli italiani - prosegue la parlamentare in una nota - stanno facendo la loro parte per contenere il virus, ma toccherà all'Italia lavorare già da adesso per la ricostruzione. Lo vogliamo fare in Europa e con l'Europa, ma non saranno più accettati egoismi e distinzioni di alcun tipo".(Com)