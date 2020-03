Coronavirus: Fraccaro, 31 marzo bandiera a mezz’asta su tutti edifici pubblici per vittime

- Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro, si legge in una nota, "ha firmato una circolare che invita tutti gli edifici pubblici a esporre a mezz’asta la bandiera italiana nella giornata di martedì 31 marzo in segno di lutto per le vittime del coronavirus, di vicinanza ai familiari delle vittime e di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite". (Com)