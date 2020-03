Coronavirus: Salvini, Mattarella richiama Europa ai suoi doveri, Lega supplica governo di risolvere emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader della Lega, Matteo Salvini, "mentre anche il presidente Mattarella ha giustamente richiamato ai suoi doveri un’Europa che non esiste, la Lega implora, supplica il governo di risolvere subito l’emergenza sanitaria segnalata da troppi giorni da medici, farmacisti, sindaci e cittadini: mancano mascherine, saturimetri, camici, guanti, tute, ossigeno e bombole. Gli italiani muoiono - afferma l'ex ministro dell'Interno - non c’è più tempo. Per evitare una crisi economica e sociale speriamo ascoltino i nostri consigli per erogare subito i soldi della cassa integrazione a milioni di cittadini chiusi in casa, per evitare che fame e rabbia portino allo scontro sociale". (Rin)