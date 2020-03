Coronavirus: sindaco Fiumicino, da Regione Lazio 10mila mascherine

- Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, in post su Facebook rende noto che: "la Regione Lazio ci ha inviato 10.000 mascherine. Le mascherine sono state distribuite a tutti i comuni in proporzione al numero degli abitanti e abbiamo stabilito dei criteri di priorità per la distribuzione di questa fornitura". "Abbiamo destinato cinquanta mascherine ad uso dei dipendenti di ogni farmacia del territorio - spiega Montino - sia quelle comunali sia quelle private. Uno stock di cento mascherine sarà distribuito ad ogni supermercato che ne farà richiesta che le dovrà utilizzare per le persone che lavorano nel negozio. Altre cinquanta saranno consegnate a ciascuno dei negozi ancora aperti, sempre per la sicurezza del personale. Inoltre saranno date anche ai pescatori e alle pescherie. Le rimanenti sono a disposizione, nel caso ne fossero sforniti, dei volontari delle associazioni che ci stanno aiutando con la distribuzione di alimenti e farmaci, oltre che per gli operatori dei servizi sociali del Comune e alla Protezione civile. In questo momento, la Polizia Locale e le forze dell'ordine non hanno urgenza di mascherine, ma nei prossimi giorni arriveranno altre forniture con le quali potremo rifornire anche loro, in caso terminassero quelle che hanno in questo momento a disposizione. Ringrazio la Regione Lazio per lo straordinario lavoro che sta facendo in queste settimane e per il sostegno dato ai comuni che sono in prima linea durante l'emergenza". (Rer)