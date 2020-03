Coronavirus: Crippa (M5s), da Mattarella parole sagge, ora senso di responsabilità da tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, commenta il discorso alla nazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Dal capo dello Stato - osserva il parlamentare - è arrivato un messaggio importante e saggio, da prendere come punto di riferimento per andare avanti in questo momento difficile per il nostro Paese. Come ha ricordato il presidente della Repubblica - segnala Crippa in una nota -, la solidarietà dell'Unione europea è indispensabile in questo momento, anche nel comune interesse e, dall'Europa, ci aspettiamo aiuti concreti. Non è più il tempo delle polemiche, ma della responsabilità, in modo da poter utilizzare tutte le energie e gli sforzi, con unità d'intenti, a prescindere dal colore politico, nella lotta contro il Covid-19 e per la futura ricostruzione".(Com)