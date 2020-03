Israele-Stati Uniti: Trump si congratula con Netanyahu per intesa su governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato oggi al primo ministro israeliano uscente, Benjamin Netanyahu, congratulandosi per l'intesa che consentirà di formare il prossimo esecutivo. Lo riferisce una nota dell'ufficio del primo ministro. Ieri, 26 marzo, Netanyahu ha raggiunto un'intesa con il leader di Israel Resilience per formare un governo di unità nel pieno dell'emergenza coronavirus. "Durante la conversazione, che è stata amichevole, i leader hanno discusso dei vari passaggi necessari per affrontare la diffusione della pandemia del coronavirus", conclude la nota. (Res)