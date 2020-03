Coronavirus: Dadone, grazie a Mattarella per parole piene di amore paterno verso il Paese

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ringrazia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per le parole piene di amore paterno e conforto indirizzate al Paese. Il capo dello Stato ha ragione: dobbiamo essere comunità come mai prima e fare in modo - conclude Dadone su Twitter - che nessuno rimanga indietro". (Rin)