Coronavirus: Gelmini (FI), Papa ci spinge alla speranza, insieme ne usciremo

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "quella immagine di Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta, dà il senso del dramma che stiamo vivendo e ci spinge alla speranza e, per chi crede, alla preghiera. Siamo sulla stessa barca. Sì. Dobbiamo remare insieme - conclude la parlamentare su Twitter - e insieme ne usciremo".(Rin)