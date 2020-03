Difesa: Cocer, l’Esercito al servizio della nazione, sempre e comunque

- Il Consiglio centrale di rappresentanza (Cocer) Esercito "è venuto a conoscenza che il ministero dell’Interno ha espresso ancora una volta parere negativo in merito a un emendamento con cui la Difesa ha proposto l’elevazione del monte ore del lavoro straordinario per il personale delle Forze Armate impiegate nell’operazione Strade Sicure e nella lotta al Covid-19, senza peraltro addurre alcuna motivazione se non un’aprioristica contrarietà alla parità di trattamento con il corrispondente personale delle Forze di Polizia". Lo riferisce una nota. "Si tratta di un episodio particolarmente grave da condannare con fermezza, perché offensivo dell’impegno e della professionalità del personale delle Forze armate, notoriamente addestrato per compiti operativi anche ben più complessi di quelli svolti in concorso con le Forze di Polizia", si legge. "Il Cocer Esercito, nel deplorare tale inammissibile presa di posizione, ringrazia il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, per gli sforzi che sta compiendo e si schiera al suo fianco in una battaglia a tutela della dignità e della funzionalità dell’Esercito e di tutte le Forze armate", conclude la nota. (Com)