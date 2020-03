Coronavirus: in Georgia 81 contagi, 14 persone guarite

- Sono attualmente 81 i casi confermati di Covid-19 in Georgia. Lo si apprende dai dati aggiornati pubblicati sul sito internet del governo di Tbilisi. Stando alle informazioni diffuse, nel paese ci sono 4.505 persone in quarantena e 247 sotto osservazione in ospedale. Le autorità hanno anche confermato la guarigione di un altro paziente nella giornata di oggi: si tratta del 14mo. (Res)