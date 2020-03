Coronavirus: Arcuri, arriveremo a omogena distribuzione cronologica di dip

- Da domani in Sicilia e Sardegna gli "aerei del ministero della Difesa porteranno i dispositivi" di protezione personale "necessari". Lo ha affermato il commissario per l'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, nel corso del bollettino delle 18 della Protezione civile. "Abbiamo capito - ha spiegato - che ci sono Regioni più prossime per l'arrivo di queste apparecchiature" spesso reperite all'estero "ed altri in cui arrivano dopo. Nei prossimi giorni arriveremo ad un'indifferenza cronologica sugli arrivi indipendentemente dai luoghi". (Rin)