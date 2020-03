Coronavirus: da oggi attivo all'Umberto I supporto psicologico per operatori impegnati in emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è attivo il servizio "Sapienza Cares for Carers -SC4C", un contributo che l'università Sapienza e il policlinico Umberto I mettono a disposizione di tutti gli operatori sanitari per aiutarli ad affrontare questo difficile momento. "Le condizioni di pressione psicologica legate all'emergenza covid-19 - si legge in una nota del policlinico Umberto I - sono infatti notevoli e a volte difficilmente sostenibili. Per questo motivo il direttore generale, Vincenzo Panella, ha trasmesso la nota informativa dove si spiega che attraverso il numero verde 800893510, attivo già dalle ore 13 di oggi, 27 marzo, gli operatori sanitari possono contattare gli specialisti incaricati. Con l'occasione li ha ringraziati 'per l'impegno e la fatica a cui siamo chiamati'. "Sapienza Cares for Csarers - SC4C" è stato attivato dai Presidi delle Facoltà di Farmacia e medicina, Carlo Della Rocca, e medicina e odontoiatria, Antonella Polimeni,in collaborazione con la Fondazione Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. (Com)