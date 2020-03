Coronavirus: Capone (Ugl), rischio recessione senza precedenti

- A causa dell'emergenza Covid-19 "corriamo il rischio di una recessione senza precedenti e i primi a farne le spese sono i nostri lavoratori. Con colpevole ritardo il governo ha preso atto che le risorse stanziate finora non sono adeguate, direi miserevoli". Lo afferma, in una nota, Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito all'adozione di misure urgenti a tutela di imprese e lavoratori. "Ci aspettiamo da un lato un aumento consistente dei fondi per la cassa integrazione e per le Partite Iva, dall'altro un deciso snellimento di tutte quelle lungaggini burocratiche che ostacolano i nostri imprenditori - aggiunge -. In tal senso, i sindacati sono chiamati alla responsabilità, di conferire massimo supporto e assistenza per affrontare le complicate procedure di ammortizzatori sociali, che gli enti istituzionali tardano a snellire. Burocrazia che potrebbe alimentare anche storture, da parte di organizzazioni sindacali, avvezze a sistemi clientelari. Oltretutto, così come sottolineato dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, anche per loro smaltire migliaia di pratiche non è facile e ovviamente richiede tempo, cosa che i nostri lavoratori non hanno. Sarebbe bastato disporre un unico ammortizzatore sociale per l'emergenza a cui destinare tutti i fondi. Tuttavia, non vorremmo avere conferma, in questa situazione di confusione, che alcune organizzazioni sindacali prestassero la loro opera speculando sulla esigenza del confronto previsto dalle norme per il ricorso agli ammortizzatori sociali. Come Ugl abbiamo posto in essere tutti gli atti interni per vigilare sulla corretta e trasparente gestione di tutte le attività a supporto dei lavoratori."(com)