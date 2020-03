Ucraina-Turchia: ministri Esteri Kuleba e Cavusoglu discutono su emergenza coronavirus

- I ministri degli Esteri di Ucraina e Turchia, Dmytro Kuleba e Mevlut Cavusoglu, hanno avuto una conversazione telefonica, durante la quale è stata discussa la lotta comune all’epidemia di coronavirus e le relazioni economiche fra i due paesi. Lo rende noto il dicastero degli Esteri di Kiev, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Il ministro Cavusoglu ha ringraziato l’Ucraina per l’assistenza prestata nel permettere il ritorno dei cittadini turchi da paesi terzi”, si legge nella nota della diplomazia di Kiev. “In questi tempi difficili, condividiamo gli sforzi dei nostri amici turchi per rispondere alle sfide della pandemia, per proteggere i cittadini e gli imprenditori”, ha detto Kuleba. (Res)