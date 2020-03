Coronavirus: Gallera, da martedì unità di continuità assistenziale in tutta la Lombardia

- Da martedì prossimo in tutte le province lombarde saranno attive le "Usca", le unità speciali di continuità assistenziale, volute dal governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sui territori, che - andando a fare le visite a domicilio dei pazienti più preoccupanti - consentono ai medici di medicina generale di lavorare da remoto. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria. "Abbiamo attivato e stiamo attivando delle unità di medici di continuità assistenza, che su indicazione del medico di medicina generale inizieranno ad andare a visitare i pazienti. In alcuni casi sono già partiti da settimana scorsa, alcuni da lunedì e tutte le altre si attiveranno da martedì", ha detto Gallera, ricordando che "i medici di medicina generale a livello nazionale hanno chiesto e ottenuto con un provvedimento governativo di essere più tutelati e di non andare loro a fare le visite ai pazienti, ma di fare un consulto di carattere telefonico", dato che "il governo non era nelle condizioni di assicuragli quel numero di dispositivi di protezione individuale". Così sono stati "individuati piccoli pool di persone che è più facile da tutelare e proteggere". In Lombardia - ha fatto sapere Gallera - le Usca sono già state "attivate nell'area della bergamasca, nell'area del pavese e le attiveremo da martedì in poi su tutta la regione". Queste unità sono "composte da due o tre medici che fanno tra le sei e le 10 visite giornaliere su indicazione del medico su quei pazienti che sono un pochino più problematici e hanno bisogno di essere auscultati o di fare una rx", ha spiegato l'assessore, che ha parlato anche della possibilità, già attiva a Varese, di "equipe che fanno la rx e l'ecografia polmonare a domicilio con radiografi ed ecografi portatili". (segue) (Rem)