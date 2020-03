Coronavirus: Gallera, da martedì unità di continuità assistenziale in tutta la Lombardia (2)

- Sul fronte dell'assistenza territoriale, Gallera ha parlato anche dell'assistenza domiciliare integrata, "trasformata in Adi-Covid", con infermieri che vanno a casa dei pazienti alcune volte alla settimana per controllarli. E ci sono poi le "degenze di sorveglianza, cioè - ha ricordato l'assessore - luoghi per le persone che non stanno così male da andare in ospedale, ma che è meglio che vengano sorvegliate non al proprio domicilio". È il caso dell'hotel a Bergamo, che - ha detto Gallera - "ha già ricoverato 90 persone", mentre "le altre strutture le andremo ad aprire settimana prossima, compreso l'hotel di Milano per 300 persone che dovrebbe aprire tra lunedì e martedì". "Quindi - ha concluso l'assessore - rafforziamo in maniera significativa l'attività sul territorio, perché, al di là della realizzazione del tampone, quello che vogliamo realizzare è il prenderci cura di tutte le persone che hanno delle condizioni da tenere monitorate, anche le paucisintomatiche". (Rem)