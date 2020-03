Coronavirus: Papa, ci siamo trovati impauriti e bisognosi di confortarci a vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Pontefice, con “la tempesta” scatenata dal coronavirus, “è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, preoccupati della nostra immagine” ed è invece “rimasta scoperta l’appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l’appartenenza come fratelli”. Per il Papa di fronte a questa situazione è giunto il “tempo di scegliere cosa conta e cosa basta”. “Medici, infermieri, addetti ai supermercati, badanti, forze ordine, volontarie e sacerdoti, ma tanti altri che hanno compreso (in questi giorni) che nessuno si salva da solo. Davanti alla sofferenza sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: che tutti siano una sola cosa”. Nella sua meditazione il Pontefice ha sottolineato che in questo momento occorre “trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti si possano sentire chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, fraternità, solidarietà”. Infine il papa ha aggiunto: “Occorre abbracciare il Signore per riabbracciare la speranza, ecco la fede che libera dalla paura”. (segue) (Res)