Coronavirus: Papa, ci siamo trovati impauriti e bisognosi di confortarci a vicenda (3)

- La preghiera di questa sera prevede anche l'adorazione del Santissimo Sacramento, con il quale al termine il Pontefice impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, con la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Il Pontefice ha invitato tutti a partecipare spiritualmente, attraverso i mezzi di comunicazione, per ascoltare la Parola di Dio, elevare una supplica in questo tempo di prova e adorare il Santissimo Sacramento. Nei pressi del cancello centrale della Basilica Vaticana saranno collocati l’immagine della Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello. Al termine della preghiera papa Francesco terrà una meditazione. Dall’inizio della pandemia il Vaticano ha predisposto la sospensione delle messe e delle celebrazioni pubbliche. Dal 7 marzo scorso il tradizionale Angelus domenicale e l’udienza generale del mercoledì non si tengono più in Piazza San Pietro, ma in video dalla Biblioteca del Palazzo apostolico. Il 10 marzo scorso è stata inoltre decisa la chiusura della Basilica di San Pietro ai turisti fino al 3 aprile. (Res)