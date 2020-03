Roma: De Priamo-Masi, Pua in aula sarebbe atto arroganza, oggi in commissione parere favorevole

- La commissione Urbanistica sul Pua si è tenuta oggi in videoconferenza e ha espresso il parere favorevole con 6 voti a favore e quattro contrari. "Portare la deliberazione in aula, a questo punto - dichiarano in una nota congiunta il capogruppo in Assemblea capitolina di Fd'I Andrea De Priamo e il consigliere del X Municipio Mariacristina Masi - sarebbe l'ennesimo atto di arroganza della maggioranza. Si insiste nell'intento di approvare un testo, su cui non c'è stato il confronto con la cittadinanza, proprio nel momento in cui non è possibile fare intervenire e sentire nelle commissioni cittadini, consiglieri municipali, associazioni e rappresentanti di categoria. Non vorremmo che si approfittasse di questo momento di emergenza per portare il documento in Aula, sarebbe uno schiaffo non tollerabile e ingiustificabile. La deliberazione è estremamente divisiva, impossibile da votare in consiglio in videoconferenza. Si deve tenere conto dei punti avanzati da Fd'I in Municipio e approvati dal Consiglio sulla passeggiata lineare e sugli edifici di valore testimoniale, su cui la Commissione è andata spedita nel dare il parere, senza approfondire a sufficienza. Il tutto poi si deve ripensare completamente alla luce del nuovo quadro socio economico che si sta prospettando. La nostra posizione in merito è chiara e il documento dovrà arrivare in Assemblea quando sarà riaperta ai cittadini". (Com)