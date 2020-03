Ucraina: Banca nazionale, ripresa da crisi economica avverrà a fine terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia ucraina si riprenderà dalla crisi alla fine del terzo trimestre 2020. Questa la previsione della Banca nazionale dell’Ucraina (Nbu), ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Come spiegato dal vicegovernatore della Nbu, Kateryna Rozkhova, le stime della Banca centrale vedono la fine del terzo trimestre 2020 come il momento in cui le attività delle imprese, il comportamento dei consumatori e i flussi finanziari torneranno alla normalità. (Res)