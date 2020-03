Albania: Istituto statistico, crescita economia nazionale pari al 2,21 per cento nel 2019

- L’economia albanese ha registrato una crescita del 2,21 per cento nel corso del 2019: a pesare sul dato finale sono il corso negativo che ha interessato gli ultimi tre mesi dell’anno a causa del terremoto dello scorso 26 novembre. Lo si apprende dai dati pubblicati oggi dall’Istituto nazionale di statistica, stando ai quali il Pil ha registrato un calo su base annua pari allo 0,15 per cento. Motori della crescita sono stati i settori dell’industria, dell’energia, delle risorse idriche, del commercio, dei trasporti e il comparto immobiliare e assicurativo. In calo, invece, il settore edile, dei servizi amministrativi, agricolo e dell’intrattenimento, con una diminuzione rispettivamente pari a 14,77, 6,45, 1,59 e 12,48 punti percentuali. (Alt)