Coronavirus: firmato accordo quadro per cassa integrazione in Valle d'Aosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale valdostano agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale trasporti, Luigi Bertschy, i rappresentanti delle associazioni di categoria e delle organizzazioni sindacali hanno chiuso oggi la fase negoziale dell'accordo quadro per la cassa integrazione in deroga. La notizia in un comunicato della Regione: "Si tratta del primo importante passo per l'avvio della misura prevista dal Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, ovvero la Cassa integrazione per le categorie di lavoratori subordinati le cui imprese sono escluse dagli altri ammortizzatori sociali". (Ren)