Egitto-Tunisia: telefonata Al Sisi-Saied, focus su Libia e coronavirus

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha avuto un colloquio telefonico oggi con l’omologo della Tunisia, Kais Saied. Lo riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, sulla pagina ufficiale Facebook. I due capi di Stato hanno discusso delle misure adottate per arginare la diffusione del nuovo coronavirus, condividendo le esperienze, e della crisi in Libia. Al Sisi e Saied hanno discusso, inoltre, delle relazioni bilaterali e della cooperazione economica, nel quadro della commissione mista di alto livello. Per quanto riguarda la crisi in Libia, le parti hanno concordato sulla necessità di intensificare il coordinamento, dal momento che Tunisia ed Egitto sono i paesi confinanti e in quanto tali interessati alla sicurezza. Al Sisi e Saied hanno ribadito la piena determinazione nel porre fine alla crisi nel paese, in particolare promuovendo gli sforzi delle Nazioni Unite. (Cae)