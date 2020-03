Coronavirus: a Mosca morta paziente positiva, aveva patologie preesistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Federazione Russa hanno confermato il decesso di una paziente positiva al Covid-19 a Mosca. Lo si apprende dai dati diffusi dal Centro per il controllo e il monitoraggio dell’epidemia nella capitale russa, in cui viene precisato che la donna “aveva solamente un polmone a causa di una patologia neoplastica preesistente”. “Una paziente positiva al Covid-19 è morta oggi a Mosca: in precedenza le era stata diagnosticata una polmonite a carico del polmone sinistro”, si legge nella nota. (Rum)