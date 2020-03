I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Etiopia: presidente Zewde, paese sia pronto a reale portata epidemia coronavirus - Il numero di test attualmente condotti in Etiopia per verificare i casi di Covid-19 presenti su tutto il territorio non consente al paese di avere un quadro reale dei contagi e di valutare la vera portata dell'epidemia. Lo ha detto su Twitter la presidente etiope Sahle-Work Zewde, affermando che il paese si deve preparare ad affrontare la situazione di emergenza sanitaria che il coronavirus provocherà. "Dato che non sono stati effettuati molti test, non abbiamo ancora visto la situazione reale (dell'epidemia) e dovremmo essere preparati a livello nazionale", ha detto il capo dello Stato. Secondo i dati del ministero della Salute dal 12 marzo, quando è stato confermato il primo caso di contagio in Etiopia, 718 tamponi sono stati effettuati nel paese, permettendo alle autorità sanitarie di confermare finora 16 casi di contagio. Il primo ministro Abiy Ahmed ha nel frattempo annunciato ulteriori misure di contenimento all'epidemia, come la proroga di due settimane a partire da oggi del periodo di chiusura delle scuole, misure di esenzione fiscale e sovvenzione economica o il trasferimento delle persone meno abbienti rientrate da un viaggio che devono osservare un periodo di quarantena all'Università scientifica e tecnologica di Addis Abeba. (segue) (Res)