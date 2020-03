I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Coronavirus: 6 nuovi casi confermati in Zambia, bilancio sale a 22 contagi - Le autorità dello Zambia hanno confermato sei nuovi casi di contagio da coronavirus, che portano così a 22 il numero totale a 22. Lo ha riferito il ministro della Salute Chitalu Chilufya in una nota, provengono da test su 72 persone. Per fronteggiare l’emergenza, il presidente Edgar Lungu ha ordinato la chiusura di palestre, bar, casinò, discoteche, nonché la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione di quelli in arrivo e in partenza dall'aeroporto principale della capitale Lusaka. Vietati anche tutti i raduni con più di 50 persone, mentre restano per ora aperti i confini del paese, dove al momento non si registrano decessi da Covid-19. (Res)