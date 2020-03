I fatti del giorno - Balcani

- Slovenia: governo, in quarantena tutti i cittadini che rientrano da zone colpite da coronavirus - Tutti i cittadini sloveni che rientrano in Slovenia dai focolai del coronavirus saranno messi in quarantena. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo di Lubiana Jelko Kacin in conferenza stampa. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Sta", Kacin ha affermato che "sono attualmente 445 le persone in quarantena". Questa notte, un aereo speciale è atterrato dalla Spagna trasportando passeggeri sloveni, ma anche otto austriaci, che sono in seguito stati trasferiti in Austria. Kacin ha affermato che "i cittadini sloveni sono stati sottoposti a una visita medica, dopo di che sono stati trasferiti in quarantena nell'albergo Paka, a Velenje. (segue) (Res)