I fatti del giorno - Balcani (3)

- Nord Macedonia-Ue: Pendarovski, avvio negoziati conferma dei nostri sforzi - La decisione del Consiglio europeo di avviare i negoziati di adesione per la Macedonia del Nord è la conferma degli sforzi di riforma compiuti dal paese: lo ha detto oggi il presidente macedone, Stevo Pendarovski, in un discorso rivolto alla nazione. La Commissione europea, ha detto Pendarovski, inizierà a definire il quadro negoziale e la prima conferenza intergovernativa avrà luogo al più presto. "Aspettiamo questo momento da oltre 15 anni. La decisione è chiara e senza condizioni aggiuntive. È una conferma delle riforme necessarie, ma anche degli importanti compromessi che abbiamo fatto nello spirito dei valori europei", ha dichiarato il capo dello Stato. Nel prossimo periodo, ha aggiunto, il paese dovrà lavorare per una profonda trasformazione della sua società e raggiungere gli standard richiesti per l'adesione. (segue) (Res)