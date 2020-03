I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: coronavirus, Djokovic dona un milione di euro per acquisto respiratori - Il tennista Novak Djokovic e la moglie Jelena hanno effettuato una donazione di un milione di euro per l'acquisto di respiratori e altre attrezzature mediche in Serbia. Djokovic, in una conferenza stampa online tenuta a Marbella, dove attualmente si trova, ha ringraziato tutto il personale medico che "lavora giorno e notte" contro l'emergenza coronavirus. "Il numero di malati e contagiati aumenta ogni giorno e, di conseguenza, Jelena e io e la Fondazione (Novak Djokovic) abbiamo deciso di raccogliere quante più informazioni possibili per scoprire qual è il modo migliore per donare le nostre risorse, conoscenze e denaro e in che modo questo aiuto potrebbe influire più efficacemente sulla salute delle persone in tutta la Serbia", ha detto Djokovic. (segue) (Res)