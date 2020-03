I fatti del giorno - Balcani (5)

- Romania: sindaco di Bucarest, da lunedì 10.500 tamponi per coronavirus - Il sindaco di Bucarest, la socialdemocratica Gabriela Firea, ha annunciato che un campione di 10.500 persone dovrebbe essere sottoposto ai tamponi per il coronavirus da lunedì, nell'ambito di uno studio scientifico per individuare quanto più possibile le persone contagiate. Durante una conferenza stampa, il direttore dell'Istituto di malattie infettive romeno "Matei Balş", Adrian Streinu-Cercel, ha affermato che la decisione è stata presa per prevenire forme gravi della malattia. Streinu-Cercel ha sottolineato che in assenza dello screening, le forme lievi possono passare inosservate, causando forme successive gravi della malattia. Cercel ha precisato che si tratta di uno studio "con valore scientifico", non di un semplice test. (Res)