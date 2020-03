I fatti del giorno - Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: vicepremier Gowin, presidenziali si possono spostare a prossima primavera - Le elezioni presidenziali polacche potrebbero essere spostate alla prossima primavera, vista l'emergenza coronavirus in corso nel paese. E' quanto ha dichiarato il vicepremier e ministro dell'Università e della Ricerca Jaroslaw Gowin, intervistato dall'emittente "Radio Plus". Ad oggi una decisione non è stata presa, ma una data autunnale per le elezioni potrebbe non essere opportuna, perché una parte degli esperti ritiene che possa esserci proprio allora una seconda ondata di contagi da coronavirus. "Oggi dovremmo decidere che i polacchi votino in autunno, quando forse la situazione sarà più complicata di quella attuale? In autunno sicuramente ci dovremmo concentrare sulla lotta ai catastrofici effetti economici della pandemia", spiega Gowin. "Se l'opposizione sosterrà questa soluzione, ovvero di spostare le elezioni presidenziali alla prossima primavera, persuaderò i colleghi della Destra unita che è bene prendere in considerazione questo scenario", ha continuato il vicepremier. (segue) (Res)