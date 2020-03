I fatti del giorno - Europa orientale (2)

- Coronavirus: premier slovacco, nel paese aumenteranno i tamponi nei prossimi giorni - Le autorità slovacche potrebbero arrivare ad effettuare quotidianamente fino a quattromila tamponi nei prossimi dieci giorni, grazie al sostegno di laboratori privati e strutture pubbliche. Lo ha dichiarato il primo ministro slovacco, Igor Matovic, durante una conferenza stampa organizzata oggi con il capo del dicastero della Sanità, Marek Krajci. “Fino ad ora abbiamo fatto pochi tamponi, mentendo a noi stessi sul reale numero di contagi: per superare la crisi è meglio essere onesti con sé stessi”, ha detto il premier. Stando alle informazioni diffuse, il ministro della Sanità ha spiegato che il dicastero ha introdotto un sistema elettronico per consentire alle strutture sanitarie di segnalare il numero di mascherine utilizzate ogni giorno. Ognuno degli ospedali, inoltre, potrà segnalare quello di cui ha bisogno per essere poi rifornito in tempi brevi. (segue) (Res)