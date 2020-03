I fatti del giorno - Europa orientale (3)

- Georgia-Nato: ministro Esteri al telefono con Stoltenberg, focus su crisi Covid-19 - Il ministro degli Esteri georgiano, Davit Zalkaliani, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per discutere una serie di questioni in vista della riunione dei capi della diplomazia dell’Alleanza in programma per il prossimo 3-4 aprile. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che Stoltenberg ha elogiato le autorità di Tbilisi per l’efficacia delle misure prese per contrastare la diffusione del Covid-19 nel paese. Il segretario generale ha poi confermato il sostegno della Nato alla Georgia e ai suoi cittadini in questa crisi. Stando alle informazioni diffuse, le parti hanno anche discusso il futuro della cooperazione tra il paese caucasico e l’Alleanza. (segue) (Res)