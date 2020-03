I fatti del giorno - Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Georgieva (Fmi), passi avanti notevoli nei negoziati con le autorità di Kiev - Sono stati fatti dei notevoli passi avanti nei negoziati fra le autorità ucraine e i rappresentanti del Fondo monetario internazionale (Fmi) in merito alle specifiche del nuovo accordo di cooperazione. Lo ha messo in evidenza il direttore dell’Fmi, la bulgara Kristalina Georgieva, ripresa dalla stampa ucraina. “In quest’ultima settimana sono stati fatti dei grandi progressi nei negoziati con le autorità ucraine sul nuovo accordo Extended Fund Facility (Eff). L’adozione di misure e leggi per migliorare il contesto di operatività del settore bancario o la riforma fondiaria permetteranno di fare passi avanti ancora più velocemente, con la finalizzazione delle clausole del nuovo accordo, con fondi anche maggiori di quelli previsti”, ha spiegato Georgieva. (segue) (Res)