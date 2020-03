I fatti del giorno - Europa orientale (5)

- Ungheria: autorità annunciano due settimane di quarantena a livello nazionale - Le autorità ungheresi hanno annunciato due settimane di quarantena a livello nazionale per rallentare la diffusione del Covid-19 nel paese. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro, Viktor Orban, durante un’intervista con “Radio Kossuth”. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domani, e consentirà ai cittadini ungheresi di uscire dalle proprie case solo per recarsi a lavoro, fare la spesa o esercizio fisico. Le misure prevedono anche il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, che sarà verificato costantemente dalle forze dell’ordine. “Le misure prese finora sono state efficaci, e i cittadini hanno già limitato i propri contatti sociali: un nuovo arresto nel caso dei contagi, tuttavia, ci ha costretto a imporre nuove restrizioni”, ha detto il premier, spiegando che i cittadini con età superiore a 65 anni potranno fare la spesa solo in una fascia oraria compresa tra le 9 e le 12. (Res)